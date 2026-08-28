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परप्रांतीय की पीड़ा

SWARN KUMAR SINGH

SWARN KUMAR SINGH

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            किसे अच्छा लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना घर छोड़ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो आँगन छोड़ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ बचपन दौड़ा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो चौखट छोड़ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ माँ आज भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ता देखा करती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसे अच्छा लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी मिट्टी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही जड़ें उखाड़ना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम लोग घर छोड़ते नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें छोड़ना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो खेत हमारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पगडंडी अपनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पीपल की ठंडी छाँव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सुबह की नरम धूप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो साँझ को लौटता गाँव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब वहीं रह जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस आदमी चला आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि भूख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों से नहीं मिटती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चूल्हा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ आँसुओं से नहीं जलता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो वक्त की रोटी के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी शहर बुलाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कोई परदेस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आदमी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना पूरा गाँव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में भरकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकल पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम लोग घर छोड़ते नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें छोड़ना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ आकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम इमारतें उठाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़कें बनाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कारखाने चलाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर तोड़ते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पसीना बहाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर की चमक में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे हिस्से का भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा-सा पसीना होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी न जाने क्यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही देश की धरती पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी हमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘बाहरी’ कहा जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे इस देश की मिट्टी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा कोई हक़ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे राज्य की सरहद पार करते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश भी बदल गया हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम चुप रहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि दर्द नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए कि गाँव में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई हमारा इंतज़ार कर रहा होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी बूढ़े पिता की दवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी माँ की उम्मीद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी बच्चे की किताब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी बेटी की फीस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी जेब में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे पसीने में पलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुभती निगाहों के तीर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खामोशी से सह लेते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपमान का घूँट पीकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगली सुबह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम पर निकल जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम लोग घर छोड़ते नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें छोड़ना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात को जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर सो जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब गाँव जागता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी स्मृतियों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की भीगी आँखें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की सूनी चौखट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों की मेड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीपल की छाँव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब एक-एक करके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास आ बैठते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मन पूछता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस धरती पर जन्म लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे छोड़कर क्यों आए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जवाब में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेब में पड़े कुछ रुपये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे से खनकते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और याद दिलाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोटी की भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी मजबूरियाँ होती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम परदेसी नहीं थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हालात ने हमें परदेसी बनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बेघर नहीं थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोज़गार ने हमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर से दूर किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने अपनी मिट्टी नहीं छोड़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस पेट की आग बुझाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दूर चले आए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब किसी मजदूर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी स्टेशन पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक गठरी उठाए देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब किसी परदेसी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्योहार की रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेले बैठे देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो यह मत समझना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उसे अपना गाँव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद नहीं आता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो सकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी पूरी दुनिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी गठरी में बँधी हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो सकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी आँखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो नमी दिखाई दे रही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह किसी गाँव की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी की खुशबू हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम लोग घर छोड़ते नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें छोड़ना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोटी की खातिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों से दूर रहना पड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही देश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ‘बाहरी’ कहलाना पड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कई बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने की खातिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा-थोड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रोज़ मरना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम लोग घर छोड़ते नहीं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें छोड़ना पड़ता है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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33 मिनट पहले

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