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पन्नों का स्पर्श

Surya Kant

Surya Kant

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                            पन्नों का स्पर्श
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कहा?!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पन्नों का स्पर्श!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं! हैं! क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से किताबें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट आई हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डिजिटल के पीछे भागा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाठक और पठन वृत्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट आई है!।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो शब्दों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कीमियागरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दृश्य श्रव्य की जादूगरी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या लौट आई हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मृतियों,श्रुतियों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी-कितनी मधुर बातें!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या लौट आई हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो किताबों के गुलाब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कितने कितने प्रेमिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहसास ए मुहब्बत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या?!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से लौट आई हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो किताबों की दुकानें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ठाठ से ठेले पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इठलाती किताबें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या लौट आई हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ख़्वाबों ख्यालों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तसव्वुर और तस्वीरें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट आई हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो नज़रों का टकराना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुर्ख चेहरे कांपते हाथों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किताबों के गिरने की शरारतें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सच में लौट आई हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो किताबों में छुपे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुहब्बत के पैग़ाम की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रस्में!!!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या फिर से लौट आई हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या किताबों के पन्नों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्पर्श करके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना मुस्तकबिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुलंद करने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाली पीढ़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट आई हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई शिकवा नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई शिकायत भी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डिजिटल या नई ऑनलाइन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तकनीकी किताबी अवतार से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर क्या किताब के पन्नों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्पर्श करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान से आलोकित होने के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कारी रस्मों रिवाज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट आई हैं???!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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44 मिनट पहले

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