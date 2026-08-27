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जल प्रलय शैतां

Surya Kant

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                            जल प्रलय शैतां,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लो फिर मानव का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दानव रूप अब सारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया को मुंह चिड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूं तो वो विश्व की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे पुरानी सभ्यता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का बाशिंदा रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उसके हाथ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदैव ही विस्तारवाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का फंदा रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति को काट पीट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल प्रलय के बम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनाना उसका प्रिय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धंधा रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर रक्ष संस्कृति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की श्रृंखला का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो एक शाश्वत कुंडा रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे विश्व में विकार का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कूड़ा फैलाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपना स्वार्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका प्रिय शगली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धंधा रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डरा धमका औ प्रकृति से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामूहिक हत्या करवाना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी कार्यसंस्कृति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का फंडा रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुल मिलकर आज भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो शैतान का बंदा रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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