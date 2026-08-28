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आज मन क्यों उदास है

Surya Barman

Surya Barman

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                            आज़ मन क्यों उदास है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मन कभी पवन के झोंके बन के झूमता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मन समंदर सा विशाल था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी शीतलता से हर एक जले मन को ठंढक पहुचाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदैव पुलकित रहता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उसके हृदय पर आघात है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज़ मन क्यों उदास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मन औरों की खुशियों में अपनी खुशी तलाशता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद का दिल जला कर औरों का घर रोशन करता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी रोशनी में अपनी खुशी ढूंढता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदैव हंसता खिलखिलाता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वही हताश है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज़ मन क्यों उदास है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मन स्फूर्ति लिए हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छाई के तरफ़ भागता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इमानदारी का पाठ पढ़ाता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी साहस से हर मुसीबत का सामना करता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चट्टानों से टकराने की हौसला रखता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ए समय-समय की बात है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज़ मन क्यों उदास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मन बड़ी ही सहजता से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी गृहस्थी संभालता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वस्थ चिंतन करते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने जीवन पथ पे आगे बढता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरों को भी मुल्य वान सुझाव देता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे अपने आप पे भरोसा और विश्वास था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वही निराश हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज़ मन क्यों उदास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मन याचना भरी आंखों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंपकंपाते हुए होंठों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रती दीन सबके भले की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कामना करता रहता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे मेरे आराध्य देव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी आराध्या के साथ ऐसा क्यों किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलेजा निकाल लिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बहन के लिए बहुत बड़ा आघात है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज़ मन क्यों उदास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-करुणा ” तिवारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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