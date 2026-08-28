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संतराम शर्मा 'हिन्दी'

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                            सावन की सतरंगी स्मृतियां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुक्ल दिवस विस्तार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थालें सजाकर बैठी बहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरकर हृदय में प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमृत भरी मुस्कान लबों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूंजे स्नेह और प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन दुआएं मांगे रब्ब से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीये भाई वर्ष हजार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेशम की एक डोर ने मानो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बांधा सकल संसार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास के कोमल धागे ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर दी कलाई गुलज़ार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्षा का संकल्प थामें हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों की मधुर झनकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई बहन के पावन रिश्तों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राखी दिवस प्रसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम के पथ को रोशन करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुलभ शुक्ल अभिसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों की नैया खेता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्षाबंधन का त्योहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-संतराम शर्मा 'हिन्दी'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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