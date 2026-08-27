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मन व्यथित

Sanjay Nirala

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                            मन व्यथित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुखड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन व्यथित, रे धीर धरो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह माया आज तजो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख दुख तेरी कल्पना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिय में प्रभो नित्य भजो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरा 1
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'मैं-मैं' में क्यों खोता जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसका है तन, रे यह माया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म-मरण तो तन की लीला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा ने कब बंधन पाया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा को कोई बाँध न पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो शाश्वत ज्योति निरंतर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख स्वयं को अपने भीतर॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुखड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन व्यथित, रे धीर धरो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह माया आज तजो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख दुख तेरी कल्पना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिय में प्रभो नित्य भजो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरा 2
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुरुक्षेत्र यह तन तेरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्जुन संग कृष्ण भी तू है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रथ पर बैठा सखा सारथी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ता धर्ता खुद ही तू है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य, शील, बल, धृति के स्वामी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको न कोई चाह प्यारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्यों मन तू स्वाँग रचाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों भटके बनकर संसारी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरा 3
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म करो, फल की चिंता तज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह गीता का ज्ञान पुराना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रम के बंधन काट ज़रा तू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं का परिचय ही ठिकाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको तू ढूँढ़े जग भीतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो तेरे अंतस बैठा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वार-द्वार क्यों भटक रहा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास सदा ही, ओ अनजाना॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरा 4
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे मन! तू क्यों अधीर इतना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों हर पल संशय में डोले?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने जीवन दिया तुझे रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तेरे अंतस में बोले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांत हो जरा, सत्य जान ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तजकर झूठे सारे पहरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहे निराला— उसके मिलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट जाते मन के अंधियारे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
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मन व्यथित, रे धीर धरो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर दीप जला ले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन तो रथ है, आत्मा यात्री,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारथी को अपना बना ले॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन व्यथित, रे धीर धरो...॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-संजय निराला
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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