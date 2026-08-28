बेईमानी का आनंद

बेईमानी का आनंद है

पल भर का दिखावा

भरता है जीवन में यह

ज्वाला मुखी का लावा

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32 मिनट पहले