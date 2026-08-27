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पहचान के संकट

Samradhi Malpani

Samradhi Malpani

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                            तुम मुझे जानते हो कितना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मेरे बारे में कहने चल दिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी के अंशों का पता होना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी कहना कह दिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारांश को समपूर्णता कह दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चीज़ को व्यक्तिगत जोड़ दिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मुझे जानते हो कितना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मेरे बारे में कहने चल दिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिताई क्या एक सदी दिन -रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे साथ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं किस नासिका से भरता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मध्यम साँस जानते हो क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी साँसों तक से वास्ता नहीं तुम्हारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मुझे जानते हो कितना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मेरे बारे में कहने चल दिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जेहन - ओ -दिल की बातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हँसी की वज़ह, मेरी गमों की रातें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे अल्फ़ाजों को क्या कभी जोड़ा खुद से?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मुझे जानते हो कितना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मेरे बारे में कहने चल दिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखवाट मेरी को कटाक्ष कहोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीखा व्यंग, व्यक्तिगत अलोचना कहोगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तुम्हारे विचारों को जानते हो भला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी तो कला को भी फ़िजूल कहोगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मुझे जानते हो कितना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मेरे बारे में कहने चल दिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जानता हूँ तुम्हें बस इतना मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि इंसा हो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें तो रब से भी गिला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिला है वो कम लगा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तृप्ति होती नहीं तुम्हारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो प्रेम दो, तभी तो जूता पड़ा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मुझे जानते हो कितना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मेरे बारे में कहने चल दिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी के अंशों का पता होना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी कहना कह दिए।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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