अधिकार की आवाज़

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Rohit Tiwari

Rohit Tiwari

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                            आज गर तुम चुप रहोगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल बोलना धिक्कार होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाद में फिर बोलने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तुम्हें अधिकार होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म से दोषी हो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कानून वो बना रहे है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोदकर खाई को देखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समानता वो ला रहे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आवाज से तुम्हारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ियों पर उपकार होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज गर तुम चुप रहोगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल बोलना धिक्कार होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वार्थ की राजनीति में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश कब तक बँटता रहेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँची कोठियों की नींव में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आमजन कबतक सिसकता रहेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाचार हो माँ भारती तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तुम्हें स्वीकार होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज गर तुम चुप रहोगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल बोलना धिक्कार होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिभाओं का दमनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम हैं विश्वगुरु की राहपर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अंधकार को दूर करेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो सूरज को तबाह कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो ऐसी नीतियों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमसे ना नमस्कार होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज गर तुम चुप रहोगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल बोलना धिक्कार होगा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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