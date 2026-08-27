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कविता :- ओ तमन्ना, ओ ज्योति बहना

Rohit Sharma

Rohit Sharma

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                            ओ तमन्ना, ओ ज्योति बहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हो मेरे दिल का गहना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा हंसती-मुस्कुराती रहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख हो कोई तो मुझसे कहना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेशम का यह पावन धागा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे सोता भाग्य जागा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी राखी है मेरा अभिमान ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम ही हो मेरी प्यारी जान ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खास है तेरा-मेरा रिश्ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हो रब का भेजा फ़रिश्ता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई का वादा है तुमसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियाँ कभी न छूटें तुमसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई का यह पक्का वादा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेह निभाऊँगा सबसे ज़्यादा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा सुखी संसार तुम्हारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर रहे यह प्यार हमारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा मिले तुझे प्यार मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों से भरा हो संसार तेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ तमन्ना , ओ ज्योति बहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हो मेरे दिल का गहना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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