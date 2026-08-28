गलियारों और चौराहों पर

गलियारों पे चौराहों पर,इंतिजार करते रहते हैं।

प्रेम भरी भावो से,नजरें बिछाए रहते हैं।

तेरे एक झलक पाने को,ये दिल तड़फता रहता है।

तेरे आँखो की गहराई में,प्यार झलकता रहता है।

तेरे ओठो की मुस्कानों में,मेरा जीवन सजते रहता है।

तेरे खामोश अदा में भी,प्यार झलकता रहता है।

तेरे उलझे बालो में,जीवन तराशा करते है।

तेरे एक झलक पाने को,ये दिल मचकते रहता है।

रातो के अंधेरो में,ख्वाबो में आया करती हो।

मीठी-मीठी बातों से,हृदय को बहलाया करती हो।

जीवन के सुने पन में भी,खुसिया भरती रहती हो।

वीराने इस जीवन मे,हरियाली लाती रहती हो।

सागर से गहरा प्यार है तेरा,दिल मे मेरे रहती हो।

साथ नही हो मेरे,फिर भी साथी की तरह रहती हो।

मेरे मन की उस मंदिर में,एक मूरत बन तू रहती है।

मेरे हृदय के हर कोने में,तेरी ही खुसबू रहती है।

तेरे चंचल आँखो में,प्यार सदा ही बरसती रहती है।

तू जीवन है मेरा, ये दिल मेरा कहती रहती है।

तेरे एक झलक पाने को,ये दिल मचलती रहती है।

तू फूलो की गुलदस्ता बन कर,सदा ही महकती रहती है।

तू सावन की बरसा बन कर,रिमझिम बरसती रहती है।

तू बसन्ती हरियाली बन कर, मेरे दिल मे रहती है।

सुबह ठंडी हवा बन कर,मेरे दिल मे चलती रहती है।

तू परछाई बन कर ,मेरे साथ-साथ चलती रहती है।

मेरे अंतर मन के,कोने-किन में निवास रहती है।

तू खुसबू का झौका बन कर, महकती रहती है।

मेरे हृदय के धड़कन में,सदा ही निवास रहती है।

तू सरोवर के कवँल जैसे,मेरे दिल मे खिलती रहती है।

तू चम्पा और मोंगरे बन कर,खुसबू बिखेरा करती है।

तू गुलाब और पलास की तरह,महकती रहती है।

तू जीवन है साथी मेरा,ये दिल मुझे कहती रहती है।

तेरे एक झलक पाने को,ये दिल मचलती रहती है।

गलियारों और चौराहों में,इंतिजार करती रहती है।

तेरे एक झलक पाने को,ये दिल मचलती रहती है।

तेरे एक झलक पाने को,ये दिल मचलती रहती है।

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1 hour ago