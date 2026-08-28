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प्रेम का गुरुत्व

RAMANUJ PATHAK

RAMANUJ PATHAK

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                            बंदरगाह पर खड़ा वह जहाज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कुछ कहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हर यात्रा का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ठिकाना होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर ठिकाने के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अगली यात्रा छिपी होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुद्र मुझे तुम्हारी याद दिलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊपर से शांत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर से अनगिनत धाराओं से भरा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिल्कुल उस मन की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे देखकर कोई नहीं जान सकता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उसके भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी तरंगें जन्म ले रही हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरे लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाश-स्तंभ हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें छूने की इच्छा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिशा भटकने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा प्रकाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षितिज के किसी कोने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखता रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुद्र में ज्वार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उठता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर उठती ये तरंगें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस नियम का परिणाम हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस अदृश्य बल ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें मेरे विचारों की कक्षा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी स्थायी गति दे दी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुमसे दूर होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुम्हारी परिक्रमा करता रहता हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद प्रेम भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्यूटन के किसी सूत्र से बाहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अंतर इतना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विज्ञान बल को माप लेता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम उसके प्रभाव को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्तन पर आती लहरें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपना परिचय नहीं देतीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे बस आती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तट को छूती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और लौट जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी स्मृतियाँ भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ऐसी ही हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के किसी शांत तट को छूती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और लौट जाती हैं समुद्र में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन हर बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेत पर कुछ छोड़ जाती हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक शब्द,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मुस्कान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अधूरा संवाद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या तुम्हारी आँखों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह रोशनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे कोई वैज्ञानिक यंत्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माप नहीं सकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंदरगाह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाजों की प्रतीक्षा होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाजों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नक्शे दिशा देते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे तुम्हारी स्मृतियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाजों के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुद्र मार्ग है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुद्र एक रूपक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सिखाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गहराई हमेशा दिखाई नहीं देती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहर हमेशा तूफान नहीं होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दूरी हमेशा विरह नहीं होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूरी ही वह समुद्र है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दो तटों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी-अपनी पहचान देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम ढलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्तन के दीप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-एक करके जल उठते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाश की अंतिम किरण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुद्र पर लंबी रेखा खींचती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सोचता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाश को भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा पहुँचने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुरंत कैसे पहुँच सकता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चा स्नेह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल्दबाजी नहीं करता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह प्रकाश की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी गति से चलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहर की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी लय में लौटता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और समुद्र की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी गहराई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को बताता नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात गहरी होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम जहाज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षितिज की ओर बढ़ जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंदरगाह फिर शांत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर प्रकाश-स्तंभ अब भी जल रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद प्रेम भी ऐसा ही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाज चला जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुद्र बदल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौसम बदल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्वार-भाटा बदलता रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी मन के पत्तन पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक प्रकाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप जलता रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना अधिकार के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना अपेक्षा के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किसी घोषणा के—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि किसी दूर क्षितिज पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी प्रिय यात्री को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह विश्वास बना रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि लौटने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पत्तन अब भी है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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