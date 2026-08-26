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तेरे अन्याय का एक ही जवाब

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            तेरे अन्याय का एक ही जवाब
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे अन्याय का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही जवाब है मेरे पास—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जीतकर भी नहीं जीतेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने तो सारे प्रबंध कर दिए थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे रोने के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मैं रोता ही जाऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कभी न मुस्कराऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू पक्का प्रबंध करता चल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे न मुस्कराने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी एक जिद लिए चलता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मुस्कराता ही जाऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मेरी राह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुखों के कितने ही पहाड़ रख दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आँखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने ही आँसू भर दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरी मुस्कान पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा अधिकार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मुझे हराने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी कोशिश करता चल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हर बार टूटकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को समेटता चलूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि तेरे अन्याय का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा आखिरी जवाब यही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मुझे रुलाने का प्रबंध करता रह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मुस्कराने की वजह बनता रहूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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