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खुदा सबका है

Rajani Shakyawar

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                            खुदा सबका है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग अक्सर यह भूल जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि खुदा किसी एक का नहीं, सबका है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तुम्हारा अच्छा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल हमारा भी अच्छा हो सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर लोग इतना सताते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे उन्हें यकीन हो गया हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि खुदा तो सिर्फ उनका है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कहता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी राहों में काँटे मत बिछाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पता कल तुम्हें ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे मिलने आना पड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उन्हीं काँटों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें भी चलना पड़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए किसी की राह मुश्किल मत करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त का पहिया घूमता जरूर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज जो राह तुम्हारी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल वही राह तुम्हारी परीक्षा भी हो सकती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुदा सब देखता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और याद रखना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह किसी एक का नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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