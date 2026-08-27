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अपने भीतर लौटने की यात्रा

Rajani Shakyawar

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                            अपने भीतर लौटने की यात्रा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तक जो भी था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद वह मैं नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सपना था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे सच समझकर जीता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर आ जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे कठिन यात्रा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं अब तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर ही भागता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया को समझने निकला था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर खुद को समझना बाकी था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सारे स्वार्थ व्यर्थ हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह जानने की शुरुआत हो गई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सच से भागना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे स्वीकार करने की हिम्मत भी आ गई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, मैं गलत था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कुछ गलत करता आया हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अब नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब खुद से झूठ नहीं बोलूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर से नहीं भागूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो सच दिखाई दे गया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे मुँह नहीं मोड़ूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद यही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी असली यात्रा की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहली सीढ़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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