जी नहीं लगता

जी भरके जी लिये अब जी नहीं लगता मेरा

कोई भी दुआ न करे अब मेरे जीने के लिए

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33 मिनट पहले