मेरी बहना की मुस्कान

सुबह की खिलती पहली किरण हो जैसे ।

शरद ऋतु में घास पर रखी ओस की बूंद हो जैसे।

ढलती शाम की लालिमामय मेघ हो जैसे ।

ओ! बहना मेरी,

प्रकृति का यह सभी दृश्यम छिपा तेरी मुस्कुराहट में हो जैसे ।

जिसे देख तेरे भाई का मन करता हो वैसे।

बगीचे में खिले फूल से महकता हो बगीचा जैसे ।

गिरते झरने की आनंद धारा बहती हो जैसे ।

हिम शिखरों से बढ़ता प्रकृति सौंदर्य हो जैसे ।

और , आखिर में मैं यही कहते जाता हूं ।

मुस्कुराहट तेरी सदा यूं ही चेहरे पर बनी रहे।

दुःख की छाया कोसो तुझसे दूर बनी रहे.....।



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एक घंटा पहले