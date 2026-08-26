सावन को मौसम व संदेशा

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                            हर साल आव् से सावन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा पर हरियाली बिछाय देसे सावन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों मा उफान आनके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपलो रुद्र रूप देखाय देसे सावन।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साल आव् से सावन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसानों मा हर्षोल्लास आन् से सावन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलो आसमान मा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेघों की गड़गड़ाहट सुनाव् से सावन।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साल आव् से सावन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्य की तपन ला छुपाय देसे सावन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिमझिम रिमझिम बारिश लक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों की फसलों ला बढ़ाय देसे सावन।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साल आव् से सावन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती माता ला नवजीवन देसे सावन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवी- नवी लताओं लक ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नववधू वानी धरा ला सजाय देसे सावन।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साल आव् से सावन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनोहारी इन्द्रधनुष देखाव् से सावन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग-बिरंगी इंद्रधनुष लक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नील गगन ला सुंदर सजाव् से सावन।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साल आव् से सावन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती माता की तहान बुझाव् से सावन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुआंधार वर्षा करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरपूर फसलों की आस जगाव् से सावन।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साल आव् से सावन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा वैभव बढ़ावन की सीख देसे सावन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मातृभाषाओं मा नव-प्राण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुनः संचारित करन को संदेशा देसे सावन।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ओ सी पटले
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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