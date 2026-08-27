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नेपाल… तुम्हारा दर्द देखा नहीं जाता

Neha joshi

Neha joshi

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                            नेपाल… तुम्हारा दर्द देखा नहीं जाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तस्वीरें देखीं नेपाल की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आँखें तस्वीरों पर नहीं ठहरीं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन तस्वीरों के पीछे छूट गए घरों पर ठहर गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं घर नहीं रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं रास्ता नहीं रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं लौटने वाला अपना नहीं रहा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कहीं एक परिवार के पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इंतज़ार रह गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा सोचिए उस माँ का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दरवाज़े पर आँखें लगाए बैठी होगी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मेरा बच्चा आएगा…”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे क्या पता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका बच्चा किस मोड़ पर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदा है भी… या नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा सोचिए उस पत्नी का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने सुबह अपने साथी को विदा किया होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद एक साधारण-सा “जल्दी लौटना” कहा होगा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसे मालूम था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह साधारण-सा पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी का आख़िरी सलाम बन जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस घर को बनाने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र की कमाई लगी होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस आँगन में बच्चों की हँसी गूँजी होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस छत के नीचे सपने बुने होंगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वही घर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मलबे में अपना पता ढूँढ़ रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम यहाँ बैठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तस्वीरें देख सकते हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो आँसू बहा सकते हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुआ कर सकते हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन वहाँ किसी का पूरा संसार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पल में उजड़ गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर भी हम इंसान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे से लड़ने में व्यस्त हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम पर, धर्म पर, जाति पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी-छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ने में व्यस्त हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी नेपाल की उस ख़ामोशी से पूछना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी से बड़ा क्या है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफ़रत?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या इंसानियत?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज पहाड़ रो रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियाँ अपना दर्द कह रही हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और माटी के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी अधूरी कहानियाँ सो रही हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे ईश्वर!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका अपना लापता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे उसका अपना मिल जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका घर उजड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके भीतर उम्मीद बची रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिसने अपना खोया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके आँसुओं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थामने वाला कोई हाथ मिल जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेपाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज हम तुम्हारा दर्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा महसूस नहीं कर सकते…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जिस पर बीतती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द वही जानता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम तो बस इतना कर सकते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे लिए रो लें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे लिए दुआ कर लें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इंसानियत के नाम पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर कुछ बदल लें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि आज तुम्हारी धरती रो रही है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल किसकी बारी होगी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसे मालूम?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए जब तक साँस है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफ़रत नहीं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान को इंसान समझकर जीना सीखिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
🇮🇳🤝🇳🇵
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेपाल, तुम्हारी पीड़ा हमारी आँखों में है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तुम्हारे लिए दुआ हमारे दिल में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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