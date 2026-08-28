ग़लत रस्ते पर चलकर भी

ग़लत रस्ते पर चलकर भी सही मंज़िल मिल गई उन्हें

सही रस्ते पर चलकर भी हम ग़लत मंज़िल पर जा पहुंचे

-एन आर कस्वाँ

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

17 minutes ago