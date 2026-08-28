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रक्षा बंधन: एक पावन त्योहार

Mednikant Jha

Mednikant Jha

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                            रक्षा बंधन: एक पावन त्योहार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई-बहन के अद्भुत संबंधों का प्रतीक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्षा बंधन का शुभ त्योहार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सूत्र में पिरोता यह पावन पर्व—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संबंध को, परिवार को, समाज को, देश को!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह पर्व,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवित्रतम प्यार का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्रौपदी के स्नेह का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण के वचन का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उस रक्षा-वचन की अमर गरिमा का!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह पर्व,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कच्चे धागे में बंधे खास रिश्ते का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कराता है एहसास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई-बहन के प्रेम में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों की अनंत गहराई का!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह पर्व,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन की पूर्णिमा के दिन का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुमकुम-अक्षत का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपक और आरती की थाली का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्षा-सूत्र और मिठाई का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन के असीम प्यार का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई के अप्रतिम स्नेह का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनोखे रिश्ते का!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस त्योहार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोली-अक्षत का तिलक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलाई पर रक्षा-सूत्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंबी उम्र की कामना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई का उपहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर परिस्थिति में रक्षा का वचन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
है त्योहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नेह, अपनत्व और विश्वास की—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अटूट डोर का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है इसमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंधन प्यार का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नेह और सम्मान का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कार का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संबंध का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों का!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है त्योहार-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंबे इंतज़ार का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे हुए रिश्तों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से सहेजने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी आँखों में चमक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी अश्रुधार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमें जुड़ी हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन की मीठी यादें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन की नन्हीं-नन्हीं शरारतें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी-सी बातों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों का लड़ना और झगड़ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन का रूठना और भाई का मनाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनोखा रिश्ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई-बहन का अटूट प्रेम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवित्र धागे में सिमटा स्नेह अपार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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