रास्तों से लड़े हैं तुम्हारे लिए

रास्तों से लड़े हैं तुम्हारे लिए

जाने कब से खड़े हैं तुम्हारे लिए

थक गए हैं निहार कर पथ नयन

आंसुओ में ढले हैं तुम्हारे लिए

-मंजू

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43 मिनट पहले