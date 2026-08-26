मौन में अब ढले हैं तुम्हारे लिए

मौज में हम बहे हैं तुम्हारे लिए

गमज़दा भी हुए हैं तुम्हारे लिए

थक गए हैं पुकार कर लब मगर

मौन में अब ढले हैं तुम्हारे लिए

-- मंजू

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43 मिनट पहले