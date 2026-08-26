वास्ते राखी के हम अपनी कलाई देंगे।

लोग जब भी तेरे विपरीत दिखाई देंगे;

तेरी जानिब से हम ऐ दोस्त सफ़ाई देंगे।



आपको खलने नहीं देंगे कमी भाई की;

वास्ते राखी के हम अपनी कलाई देंगे।



इक नज़र में तू हमें देख नहीं पायेगा;

ध्यान देने पे तुझे हम ही दिखाई देंगे।



बोलकर झूठ वो तोड़ेंगे भरोसा पहले;

और फिर बाद में रो-रो के सफ़ाई देंगे।



तुमने भी दी है बड़ी सीख हमें जीवन में;

हम भी गुरु पूर्णिमा की तुमको बधाई देंगे।



तूने ठुकराया तो देखेंगे नहीं मुड़कर भी;

मत समझ लेना कि हम तेरी दुहाई देंगे।



ग़म खड़े हैं कई चौखट पे हमारी 'मोहक';

सो तुझे ऐ ख़ुशी! हम आज विदाई देंगे।

-मनीष 'मोहक'

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53 मिनट पहले