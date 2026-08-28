आजकल के कुत्ते

अजी सुनते हो,
कुत्ता वफादार होता है,
मालिक के लिए,
अपनी जान दे देता है।
पहले कुत्ते के लिए,
रोटी बनाई जाती थी,
उसको खिलाई जाती थी।
कुत्तों को वफादारी का,
प्रतीक माना जाता था।
बदलते परिवेश में आजकल,
आवारा कुत्तों को,
खाने को नहीं मिलता,
कहीं गाड़ियों में कुचल जाते हैं,
बिना बात के मार खा जाते हैं।
वह हालात से लड़ रहे हैं,
उनके लिए ना दवाइयां हैं,
ना भोजन का इंतजाम,
फिर भी हमारे लिए,
करते हैं सुरक्षा का इंतजाम।
करते हैं सुरक्षा का इंतजाम।।
-कुलदीप शुक्ला
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एक घंटा पहले
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