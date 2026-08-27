आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Mujsko sb sansar diya
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मुझको सब संसार दिया

कवि भानु

कवि भानु

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            प्राण पिरोये, श्वास पिरोई, और स्वयं को वार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तुम्हारी एक झलक ने, मुझको सब संसार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब से तुम इन नैन बसे हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि नयी सी लगने लगी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्मों की सोयी सी तृष्णा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के भीतर जगने लगी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रीत सँभाली, अश्क सँभाले, फिर अपना सब वार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तुम्हारी एक झलक ने, मुझको सब संसार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद सितारे भी फीके हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे मुखड़े की आभा से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो कबसे मन्त्रमुग्ध हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी बाँकी इस शोभा से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैन निहारे, अधर निहारे, फिर पूरा शृंगार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तुम्हारी एक झलक ने, मुझको सब संसार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो केवल एक नदी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम गहरे सागर का पानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझमें मिलकर पूर्ण हुई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आधी-अधूरी कहानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरें छोड़ीं, भँवर भी छोड़े, फिर ख़ुद को मँझधार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तुम्हारी एक झलक ने, मुझको सब संसार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे मैं ऋण चुका सकूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी इस निश्छल प्रीति का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने ही तो अर्थ बताया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुरागों की हर नीति का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुध भी खोई, बुध भी खोई, फिर जीवन का सार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तुम्हारी एक झलक ने, मुझको सब संसार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-भानु शर्मा रंज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree