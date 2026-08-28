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आज ये फिर सन्नाटा कैसा है

JE Bageshwar

JE Bageshwar

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                            आज ये फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सन्नाटा कैसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पल लगता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुंए जैसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो एक पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठहरे पानी जैसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज चिडियों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चहचहाहट नहीं सुनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की खिडकियॉ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी खुलीं थीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर आज ये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौसम का रूख कैसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तो बता दे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज ये फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सन्नाटा कैसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहती हवा जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुनगुनाना भूल गयी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाजे तक आयी तो थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दस्तक देना भूल गयी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमान के बादल तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी नहीं ठहरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन जाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनका रूप कैसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तो बता दे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज ये फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सन्नाटा कैसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज फिर सूरज को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कराते देखा मैंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरझाये फूल पत्तियों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से जगमगाते देखा मैंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चढते वक्त ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे सूरज की मुस्कराहट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छीन ली हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन तारों की सभा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये बर्फ जैसे वस्त्र पहने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन आया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता तो चॉद ही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर आज मुँह क्यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छिपाया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस भरी सभा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चॉद को ये डर कैसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तो बता दे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज ये फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सन्नाटा कैसा है
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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