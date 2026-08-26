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'बचपन की यादें'

jagdish bhandari

jagdish bhandari

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                            जब बचपन की, याद सताती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी से मन में, हलचल होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश ये, बचपन की दुनिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से मेरी, लौट आती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बचपन की याद सताती..
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह सवेरे माँ जब हमको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार से आकर जगाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"कर लो तुम पढ़ाई" कहकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रोज़ थी वह मनवाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बचपन की याद सताती..
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद सितारों की, जब दादी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस्से हमें सुनाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सात बहनों की, प्यार की गाथा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हमको बतलाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बचपन की याद सताती..
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मार पिटाई, लुक्का-छुप्पी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संग में जब, हम खेलते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास-पड़ोस की, गलियों में हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोर शराबा खूब करते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बचपन की याद सताती..
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी लड़ाई, करके हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कट्टी हो जाया करते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दिनों के बाद, फिर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक हो जाया करते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बचपन की याद सताती..
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब स्कूल से, घर में आते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस्ता फेंक कर, खाना खाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संग में हम, इकट्ठे होकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिल्ली-डंडे का, खेल खेलते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बचपन की याद सताती..
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचता हूँ अब, अपने मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहां गये वह, प्यारे दिन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यही, यादों में मेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कट गए, कितने दिन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बचपन की याद सताती..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश भंडारी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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39 मिनट पहले

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