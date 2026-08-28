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" काश तुम मेरी होती "

Hridya Khatri

Hridya Khatri

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                            काश तुम मेरी होती...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ये शाम सिर्फ़ एक शाम नहीं, इक फ़ना होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी क़ुर्बत में सिमट कर तेरा ही हो जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी रूह पर बस तेरे तसव्वुर की पनाह होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिघल जाते तेरे आगोश में हम इस तरह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हर एक साँस में बस ला-ज़वाल तमन्ना होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ शामिल हो जाती तू मेरी रूह में आकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मैं ख़ुद को ढूँढता, और बस तू ही हासिल होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी तपिश में कुछ इस शिद्दत से पिघलते हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हमारी मुलाक़ात ही हमारी आख़िरी सेहर होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर एक तहरीर में तेरा ही अक्स दिखता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर तू पास होती, तो हर ग़ज़ल मुकम्मल होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जो सीने में एक ख़लिश है तेरे ना होने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर तू साथ होती, तो ज़िंदगी यूँ ज़हर-आलूद ना होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा लम्स मिलता तो ज़माना भूल जाते हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर एक हिज्र की रात, विसाल की सुबह होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर इस ढलती शाम में फ़क़त एक ख़ामोशी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इसी ख़ामोशी में गूँजती एक सदा होती...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश तुम मेरी होती।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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