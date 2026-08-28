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गुज़र गया वो बचपन

Harshvardhan Krishnamoorthy

Harshvardhan Krishnamoorthy

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                            गुज़र गया वो बचपन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हसते-खेलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोते-झगड़ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती रहती थी अनबन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुज़र गया वो बचपन |
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुए बड़े और दूरीयां बढ़ीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
Freedom बढ़ा पर हो गए busy,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हसना तो दूर, अब तो लड़ने का भी time नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब समझा क्यों कभी - कभी लगता नहीं मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि गुजर गया वो बचपन |
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात देर हुई पर हम आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीदी के यहां, और कहां?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह जल्दी उठे और मिली चाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठंडी हवा लगी और हम पहुंच गए वहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां हैं स्कूल, टीचर और दोस्त,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो यादों का जहां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर gossip ताजा हुई, खूब gapiyaye,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा की खींचातानी हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और टीचर की नकल भी करवाये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा पहुंच गए पुराने घर के आंगन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सच में गुजर गया वो बचपन?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ रहे हैं अब mid-life की तरफ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और क्या पता शायद crisis की तरफ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आज लगा उमर घट गई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन लम्हों की तो मुझे लत लग गई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट आया जो रक्षा बंधन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता चला गुज़रा नहीं है वो बचपन |
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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