aj do october ka din hai aj ka din hai bda mahan aj ke din do phul khile the jinse mahaka hindustan .........ek tha sabarmati ka sant mahanta jiski thi anant laya dilo me jo azadi ki bhar na manichunotiyo se jisne haar jo laya yha azadi ki aandhi pyar se jise hum khte bapu gandhi....ek aur bharat maa ka pyara lal wo bhi laya azadi ka bhuchal kiya tha usne aesa kamaalkr di angreji kuut niti behaal kiya tha sangharsh salosal ye tha lal bhadur shastri ka kamaal..written by:himani yadav