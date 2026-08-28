आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Lohourush Sardar Vallabh Bhai Patel
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

लौहपुरु सरदार वल्लभ भाई पटेल

Dr Mahesh

Dr Mahesh

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            लौहपुरु सरदार वल्लभ भाई पटेल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रियासतों के गहरे षड्यंत्र औऱ खंडित था विश्वास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सूत्र में जोड़ा भारत,सरदार पटेल ने रचा इतिहास
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शसक्त भारत के स्वप्न को,जिसने दिया आकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़ौलादी इरादों के आगे,हार गया अहंकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोहपुरुष के आगे झुक गए, सभी राजा और निज़ाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकड़ कर जो खड़े हुए,तो भुगता फिर अंज़ाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब ज़हरीले सांपों ने देश को हमारे डसा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरदार के फ़ौलादी हाथों ने,शिकंजा उन पर कसा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश के कुछ गद्दारों ने जब राष्ट्रपिता के प्राण लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नकेल उन पर कसकर,कानूनी प्रहार किए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जूनागढ़ से हैदराबाद तक,बांधी ऐसी डोर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकता के प्रकाश से,चमका नया भोर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँच सौ से भी अधिक रियासत एक सूत्र में बांधी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी हुंकार से सहमी थी अलगावों की आंधी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गांधी जी से प्रभावित होकर,आज़ादी की राह चुनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अद्भुत थे जब फ़ौलादी इरादे,सरदार की उपाधि तब मिली
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजनीति के क्षितिज पर,जो बनकर चमके सूर्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनकी हुंकार से गूंज उठा, भारत का रण-तूर्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्र-सुरक्षा की वेदी का,न तोड़ा कभी विश्वास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोहपुरुष के आगे अब भी झुकता हैं आकाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकल्पों का चट्टान थे वो, दृढ़ निश्चय की धार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्र के लिए ही जन्मे थे,किया स्वप्न साकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठोर निर्णय,स्पष्ट दृष्टि, यही थी उनकी पहचान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोहपुरुष के पद-चिन्हों पर,हैं गर्वित हिंदुस्तान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मातृभूमि की वेदी पर,अर्पित किया संपूर्ण जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे भारत-रत्न लोहपुरुष को, हृदय से हैं नमन
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सशक्त भारत की नींव रखी,भारत हुआ महान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोटि कोटि प्रणाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
34 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree