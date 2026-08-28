वक्त को वक़्त

कोशिशों से जब न कुछ हुआ हासिल

वक़्त को वक़्त फिर दे हमने

- फौज़िया नसीम शाद

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10 सेकंड पहले