होती है राखी

सच्चे रिश्तों की प्रतीक होती है राखी

धागा नहीं इसका कभी कमज़ोर होगा

हर साल बदलते हैं रंग-रूप इसके

पर इसका प्यार सदा भरपूर होगा

- फ़ौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले