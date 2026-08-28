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ज़रूरतें बदलती हैं, किरदार बदल जाते हैं…

Deepak Sharma

Deepak Sharma

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                            ज़रूरतें बदलती हैं, किरदार बदल जाते हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानसिक थकान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा बीमारी नहीं होती…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते, कुछ लोग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ हालात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान को भीतर तक थका देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीब बात है न—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरे दिल से अपना समझते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हीं के दिए हुए ज़ख़्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे देर तक रहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने तो तुम्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी नादानी में पसंद किया था…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी सादगी में अपना-सा कुछ देखा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर तुम समझदार होते गए…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम तुम्हारी समझदारी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जगह खोते गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज रिश्तों की सच्चाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ घरों में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्यालयों में भी दिखाई देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक आप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के काम के हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपकी क़दर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपकी ज़रूरत ख़त्म हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बातचीत का लहज़ा बदल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक जो आपका था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपकी जगह किसी और को देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन अब शिकायत नहीं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि वक़्त ने सिखा दिया है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अपना, अपना नहीं होता…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर दूर जाने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपका नुकसान नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोगों का जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरअसल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके भीतर का सुकून लौटना होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए किसी के बदलने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद को मत तोड़िए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के जाने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी क़ीमत मत तौलिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और किसी की बेरुख़ी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी कमी मत समझिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम चले जाएंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई और आ जाएगा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानियाँ वही रहेंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस किरदार बदल जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही दफ़्तर रहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही मेज़ें रहेंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही रिश्ते बनेंगे…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस आपकी जगह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और का नाम लिख दिया जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद तब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी नए इंसान को भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सब समझ आएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज आपको समझ आया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही ज़िंदगी है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ कोई स्थायी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ हमारी यादें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हमारे कर्म रह जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए जब तक किसी की ज़िंदगी में हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चे रहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निस्वार्थ रहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर इतना भी मत झुकिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि सामने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपकी अच्छाई को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपकी कमजोरी समझ बैठे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते बचाइए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन ख़ुद को बचाकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत कीजिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन अपनी इज़्ज़त के साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि आख़िर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी किसी एक किरदार की नहीं होती…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी चलती रहती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम चले जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई और आ जाता है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किरदार बदल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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