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“ पत्नी और Wi-Fi ”

bal krishna

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                            घर में आते ही ऐसा जाल बिछाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छे-भले जीवन का डेटा खा जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुफ़्त का हॉटस्पॉट समझकर पास आए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भर “ अनलिमिटेड प्लान ” का बिल चुकाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेंज में रहो तो पूछताछ सुबह-शाम होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेंज से बाहर जाओ तो इमरजेंसी एलान होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चैट दोस्तों से करो, तो इसके पास तुरंत 'OTP' जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधी रात को भी पति का 'बायोमेट्रिक अंगूठा' लग जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचा था 'Incognito Mode' में जाकर ज़रा चैन से जिएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये वो डेंजरस हैकर है जो डिलीटेड चैट भी स्क्रीनशॉट बनाकर लाता है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कॉल, हर मैसेज का ऑडिट हो जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर का ड्रॉइंग रूम ही जाँच आयोग बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसकी मेमोरी ऐसी कि दुनिया दंग रह जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दस साल पुरानी गलती भी तारीख़ सहित याद आ जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोबाइल पर मुस्कुराओ तो केस नया बन जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“इतनी खुशी किस बात की?” प्रश्नों का दौर आ जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साले की शादी का फ़ंक्शन हो तो इसकी स्पीड '5G' से तेज़ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति बीमार हो तो कहती—'सर्वर डाउन' है, खुद बना लो जो परहेज़ है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शॉपिंग कार्ट में सामान डालते ही 'क्लिक-टू-पे' एक्टिवेट हो जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पति की सैलरी का मैसेज आते ही बैलेंस 'ऑटो-डेबिट' हो जाता है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति के सारे पुराने तर्क अपने-आप डिलीट हो जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा सा पलटकर जवाब दो तो 'Error 404' आ जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ससुराल वालों का नंबर इसने 'ब्लैकलिस्ट' में डाल रखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और खुद के भाई को पूरे घर का 'प्राइमरी यूजर' बना रखा है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डेटा नहीं, ये तो चैन और सुकून खा जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी-सी बात को राष्ट्रीय बहस बना जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूड इसका मौसम विभाग भी न समझ पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप में भी बादल गरजें, कोई कारण न बतलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डेटा ख़त्म, अब बस शोर-शराबा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये रिश्ता नहीं, नेटवर्क का अजूबा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्नी चाहे वाई-फाई जैसी हो,या वाई-फाई पत्नी जैसा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास रहे तो शिकायत,दूर हो जाए तो घबराहट!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिग्नल फुल हों तो बहस,सिग्नल गायब हों तो बेचैनी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भले ही ये 'डेटा' और 'चैन' दोनों उड़ाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सच तो ये है जनाब, यही घर को 'स्मार्ट होम' बनाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके बिना तो घर का पूरा सिस्टम ही 'क्रैश' हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये न हो तो जिंदगी 'नो इंटरनेट' का डायनासोर बन जाए!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 ~बाल कृष्ण मिश्रा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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