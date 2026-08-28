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राखी :एक धागा, एक सवाल

ARUNI KUMARI

ARUNI KUMARI

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                            राखी — एक धागा और कुछ सवाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज फिर कलाई पर राखी सजेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर प्यार की बातें होंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर तस्वीरों में भाई-बहन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कुराती हुई मुलाकातें होंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई कहेगा— “तेरी रक्षा करूँगा…”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन मुस्कुराकर सिर झुका देगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि बचपन से उसे सिखाया गया है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई की बात पर भरोसा करना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अजीब है ना ये रिश्ता भी…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्षा का वादा साल में एक दिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बाकी दिनों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन की भावनाओं की अनदेखी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलाई पर धागा बाँधना तो रस्म है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन के दिल को न तोड़ना असली रिश्ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो महँगा तोहफ़ा नहीं माँगती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न दुनिया भर की खुशियाँ…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस जब अपने ही लोग उसे गलत समझें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब कोई कह दे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मैं हूँ, तू अकेली नहीं है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राखी के दिन भाई होना आसान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई बनकर निभाना मुश्किल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए इस बार राखी बाँधते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक वादा करना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी रक्षा करने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सम्मान की रक्षा करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आवाज़ दबाने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे सुनना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मुझे समझाने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मुझे समझना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि बहन को भाई की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर वक्त पहरेदारी नहीं चाहिए…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे बस ऐसा भाई चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके सामने उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आँसू छुपाने न पड़ें।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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