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फिर से पता खोजने का मन ।

Anupama Arya

Anupama Arya

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            तीस साल पुरानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चिट्ठी संभालकर रखी थी मैंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता नहीं क्यों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद कुछ रिश्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय के साथ पुराने नहीं होते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल दीदी से बात करते-करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्होंने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर उन भैया का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई आर्मी नंबर वगैरह मिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उन्हें ढूँढना थोड़ा आसान हो जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में एक अजीब-सी खुशी हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हम फिर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन भैया से मिल सकते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा ढूँढने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका कोई पता मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो लगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो आसान है उन्हें ढूँढना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब मन में बस एक ही सवाल आया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब हम मिलेंगे तो क्या होगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मुझे पहचानेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या कितना बदल गए होंगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे नहीं रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब मन में पुरानी कुछ स्मृतियाँ जागीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद धुंधली थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर चेहरा अब भी जाना-पहचाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में एक सिहरन थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में कुछ आँसू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चेहरे पर पसीने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बूँदें थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ में एक नंबर भी मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह नंबर डायल करके देखते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंबर मिलाते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरी तरफ़ से आवाज़ आई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“हेलो, आप कौन?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा, उनसे लड़ूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झगड़ूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतने दिन गायब रहने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कारण पूछूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर थोड़ा संभलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना नाम बताया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उधर से भी आवाज़ आई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सॉरी, रॉन्ग नंबर।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मैं ऐसे किसी शख्स को नहीं जानता।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फोन बंद हो गया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सॉरी पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक खुशी भी थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोबारा कोशिश करने की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुरंत दीदी को फोन मिलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हम फिर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पल की कुछ यादों में खो गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा, वो अब कितने बूढ़े हो गए होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या उन्हें कुछ याद होगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा चेहरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी बातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पल का कुछ भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो छोटी-छोटी बातों पर लड़ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो झगड़ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अपनापन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो स्नेह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उसी पत्र पर हाथ गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह पत्र, यह पता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तो सोचकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तक मेरे पास होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या यह मुलाकात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ एक पल की होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या फिर यादों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई नया घरौंदा बनेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी ख्वाब के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब पत्र की जगह बिस्तर था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब नींद आई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता ही नहीं चला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगले दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर वैसी ही सिहरन थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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