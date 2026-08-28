अटूट प्रेम का धागा

कच्चे धागों में सिमटा है, सदियों का विश्वास l

दूर क्षितिज पर रहकर भी, जो लाता है पास।l



वो चंदन का छोटा टीका, वो अक्षत का मान l

बहन की छोटी सी दुनिया, भाई का अभिमान ।।



बचपन की वो खट्टी यादें, वो इमली का स्वाद ।

रूठना-मनाना और वो, छुपकर करना याद।।



आज अचानक याद आ गया, वो आँगन का खेल ।

वक्त बदल गया पर बदला, नहीं दिलों का मेल।।



रेशम का हर एक धागा, बहनों के प्रेम का बंधन है ।

लंबी उम्र का प्रतीक , हरदम महकता चन्दन है।।



चाहे जितने हों फासले , चाहे दूरी हो हजार ।

कभी नहीं कम होता है, इस धागे का प्यार।।



यह सिर्फ इक त्योहार नहीं, ये मन की पावन रीत है ।

सुरक्षा का वादा है इसमें, और पवित्र सी प्रीत है।।



जब तक रहेगी सृष्टि, चमकेगा ये स्नेह अपार ।

अटूट प्रेम का धागा है ये, रक्षाबंधन का त्योहार।।

-डीपी सिंह

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एक घंटा पहले