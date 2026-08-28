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फ़ासले (नज़्म)

Anmol Sinha

Anmol Sinha

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                            फ़ासले (नज़्म)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ-साथ चलते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरते-संभलते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम इतने क़रीब आ गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि फ़ासले होने लगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी रात-दिन का साथ था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में तेरा हाथ था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती थी तुझसे गुफ्तगू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी महक थी चारसू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी वही दिन-रात हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहने को अब भी साथ हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहते तो हैं एक घर में हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं एक ही सफ़र में हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बोलते अब कुछ नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद ज़रूरत ही नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों इतने क़रीब आ गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि फ़ासले होने लगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुद्दत हुई है बैठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंखों में आँखें डालकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बिन कहे, कुछ बोलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर अपने दिल को खोलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ गुफ्तगू अपनी हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ याद अब आता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि ऐसा पहले कब हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुआ भी है या नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या इसको क़ुर्बत कहते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसको मोहब्बत कहते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या दिन अजीब आ गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों इतने क़रीब आ गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि फ़ासले होने लगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम अब भी मेरे साथ हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर साथ क्यों नहीं है हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहने को हम आबाद हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आबाद क्यों नहीं है हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों हैं अलग-अलग से हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों हैं घुटे-घुटे से हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस चीज़ की कमी सी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंखों में क्यों नमी सी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो क्या था जिसको खो दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो क्या है जिसे पाना है अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दौड़ में सब छिन गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने यही जाना है अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब ज़िंदगी की धूप में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल घनेरे छा गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों इतने क़रीब आ गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि फ़ासले होने लगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वो ज़माने खो गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के ख़ज़ाने खो गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सिर्फ़ एक रब्त है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने याराने खो गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसी अजीब बात है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन्हाईयों का साथ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न वो अपने दिन रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अब वो अपनी रात है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस ज़िंदगी की राह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने किसकी चाह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम यहां तक आ गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों इतने क़रीब आ गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि फ़ासले होने लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनमोल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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