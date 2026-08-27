जीरो हम दिए

जीरो हम दिए

हीरो आप बन लिए

दशमलव हम दिए

हीरो आप बन लिए

प्रजातंत्र हम दिए

हीरो आप बन लिए

सनातन हम दिए

हीरो आप बन लिए।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले