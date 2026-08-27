हैं हम सितारे

आर्यभट्ट हमारे

ब्रम्हागुप्त हमारे

दशमलव देकर

ज्ञान देकर

हम जग को संवारे

थे हम सितारे

हैं हम सितारे।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले