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Ankit Kumar

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                            मेरा भारत अखंड भारत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां हुए कई महाभारत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके कारण खंडित हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे ही कारण दंडित हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किए हम भूल पर भूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चढ़ाते रहे चीन पर फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पद की दावेदारी में खंडित हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अशोक का भारत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद्रगुप्त मौर्य का भारत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों गया बिखर?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूते थे हम शिखर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा नालंदा विश्वविद्यालय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा विक्रम शिला विश्व विद्यालय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व का सितारा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके आंखों का तारा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत हमारा बड़ा प्यारा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो फिर वही भारत बनाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो फिर खुशियां मनाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ोसियों को साथ लाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुनः अखंड भारत बनाएं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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28 मिनट पहले

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