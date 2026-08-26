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बुजुर्गो के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            उम्र की ढलती साँझ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन कहाँ ठहरता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुभवों की धूप लिए मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी कुछ कर सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में भले कंपन हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हुनर अभी जीवित है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते वर्षों की सीखों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुभवों की पूँजी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों मानें उनको निर्भर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों समझें बोझ किसी को?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी प्रतिभा राह दिखाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी कितने जन को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलम उठाएँ, गीत रचें वे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों को शिक्षा दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कला, हुनर या अपने अनुभव से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव पीढ़ी को दिशा दें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी-सी आर्थिक क्षमता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना सम्मान दिलाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने निर्णय लेने की शक्ति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में रोशनी जगाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुज़ुर्गों को दया नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अवसर और सम्मान चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके अनुभवों की दुनिया को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई दिशा और आस चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार बने उनका संबल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज बढ़ाए हाथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृजन से आत्मनिर्भर हों वे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्यों हो जीवन निराश?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढलती उम्र अंत नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह अनुभव का मान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वावलंबन से भरा जीवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बुज़ुर्ग की पहचान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ उनके हुनर को सींचें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें नई उड़ान दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृजन की ओर बढ़ते बुज़ुर्गों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मनिर्भरता का सम्मान दें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अनिता चतुर्वेदी 'मनस्वरा'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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37 मिनट पहले

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