यह तुम्हारी सुंदरता पर किया गया एक व्यंग है ।

तुम चांद जैसी हो ,

यह तुम्हारी सुंदरता पर किया गया एक व्यंग है ।

'प्रिये'शायद चांद तुम्हारे जैसा है ।

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54 मिनट पहले