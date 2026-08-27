भाई-बहन का रिश्ता सबसे प्यारा

सबसे प्यारा भाई-बहन का रिश्ता इस जग में,
आता है साल में एक बार राखी का त्यौहार ।
बांधती है बहन भाई की कलाई में,
राखी का ये प्यारा बंधन अपार ।
लड़ते-झगड़ते हैं एक-दूसरे से हमेशा,
प्यार भी करते हैं सबसे ज़्यादा ।
दिखाते नहीं हैं कभी एक-दूसरे पर प्यार,
लेकिन जब आती है मुसीबत तो हो जाते है एक-दूसरे के साथ ।
यही है भाई बहन की प्यार की पहचान ।
राखी का यह बंधन कभी नहीं टूटने देंगे,
हर सुख-दुख के पल में,
एक-दूसरे के साथ हम रहेंगे ।
प्यार का बंधन है हमारा सबसे अनमोल,
भाई-बहन की ये जोड़ी सबसे निराली ।
दूर रहें या पास रहें, दिल सदा करीब रहें,
भाई-बहन का ये रिश्ता सदा सबसे प्यारा रहेगा ।
-ऋषभ कुमार साहू
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एक घंटा पहले
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