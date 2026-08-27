भाई-बहन का रिश्ता सबसे प्यारा

सबसे प्यारा भाई-बहन का रिश्ता इस जग में,

आता है साल में एक बार राखी का त्यौहार ।

बांधती है बहन भाई की कलाई में,

राखी का ये प्यारा बंधन अपार ।



लड़ते-झगड़ते हैं एक-दूसरे से हमेशा,

प्यार भी करते हैं सबसे ज़्यादा ।

दिखाते नहीं हैं कभी एक-दूसरे पर प्यार,

लेकिन जब आती है मुसीबत तो हो जाते है एक-दूसरे के साथ ।

यही है भाई बहन की प्यार की पहचान ।



राखी का यह बंधन कभी नहीं टूटने देंगे,

हर सुख-दुख के पल में,

एक-दूसरे के साथ हम रहेंगे ।



प्यार का बंधन है हमारा सबसे अनमोल,

भाई-बहन की ये जोड़ी सबसे निराली ।

दूर रहें या पास रहें, दिल सदा करीब रहें,

भाई-बहन का ये रिश्ता सदा सबसे प्यारा रहेगा ।

-ऋषभ कुमार साहू

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एक घंटा पहले