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तो उम्र भर का साथ और ढेरों दुआएँ दूँ।

Adv DK Kanojiya

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                            सोचता हूँ, राखी पर बहन को क्या दूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मेरे बचपन की साथी है, उसे क्या दूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो आएगी, आँगन में फिर रौनक होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी हँसी के आगे भला मैं क्या दूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलाई पर जब बाँधेगी वो धागा प्यार का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पावन से बंधन की कीमत मैं क्या दूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीब दौर है, रिश्ते भी हिसाब माँगते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन को प्यार दूँ या कोई तोहफ़ा दूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़माने ने पूछ लिया—“क्या दिया बहन को?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सोचता रहा, इस सवाल का जवाब क्या दूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने बचपन में मेरी हर खुशी बाँटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके हिस्से में भला कोई उपहार क्या दूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दौलत नहीं माँगती, बस भाई का प्यार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर इस रिश्ते को मैं रुपयों में क्यों तौलूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी बहन का आना ही मेरी राखी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी मुस्कान से बढ़कर उसे क्या दूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राखी तो बस एक धागा नहीं है हाथों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमें पूरा बचपन है, इसे मैं कैसे बाँट दूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर कुछ देना है उसे इस राखी पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उम्र भर का साथ और ढेरों दुआएँ दूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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