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कविता: मेरी राखी

Adv DK Kanojiya

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                            कविता: मेरी राखी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी चार बहनें हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों के अपने-अपने घर हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी गृहस्थी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जिम्मेदारियाँ हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं समझता हूँ सब कुछ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी आज दिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ समझना नहीं चाहता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राखी आई तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में चहल-पहल थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तरफ़ मिठाइयाँ थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहनों के संदेश थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाइयों की कलाई पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग-बिरंगे धागे थे…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मेरी कलाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी खाली थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद कोई बहन आएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाज़े पर खड़ी होकर कहेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“भैया, राखी बँधवाओ…”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बचपन की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी कलाई पर नेग रख दूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वह हँसकर कहेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“इतना कम?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन इस बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाज़े पर दस्तक नहीं हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों बहनें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने-अपने परिवार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी व्यस्त हो गईं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि शायद भाई के घर तक आने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय ही नहीं बचा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने किसी से शिकायत नहीं की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई सवाल किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी को फोन करके कहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम आई क्यों नहीं?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस चुपचाप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी कलाई को देखता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मेरी पत्नी ने कहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मैं मायके जा रही हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भैया को राखी बाँधने…”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने मुस्कुराकर कहा-“ज़रूर जाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई-बहन का त्योहार है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह चली गई…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके मायके में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राखी बँधी होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिठाइयाँ बँटी होंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसी गूँजी होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई की कलाई सजी होगी…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इधर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे घर की खामोशी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी कलाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से की राखी खोजती रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीब विडंबना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन हर बहन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भाई की कलाई सजाने निकलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन चार बहनों का भाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही कलाई लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेला बैठा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नाराज़ नहीं हूँ बहनों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर उनकी भी अपनी दुनिया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धागा तो बाज़ार में भी मिल जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन का हाथ कहाँ मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मेरी कलाई सूनी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन में अब भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों बहनों के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही प्यार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद अगले साल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई एक बहन आ जाए…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अगर कोई न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो भी मैं यही कहूँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहनों, खुश रहना…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी कलाई की खुशियों में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी राखी बँधी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस कभी फुर्सत मिले तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने उस भाई को याद कर लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर रक्षाबंधन पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा इंतज़ार करता है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिसके लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राखी का असली अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धागा नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन का साथ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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16 मिनट पहले

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