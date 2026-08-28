साईंया मागु...

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Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

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                            दिल को गहरा करने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बार-बार तुझको देखूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनजाने मेरा दिल ये बेचैन घूमे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आखिर क्यों चाहे मुझसे बेताब घूमे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना मुझको कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना मुझको कोई गाड़ी चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल से जोड़ने वाले एक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यारा सा साईंया चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं पाऊं यदि महफ़िल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गले लग के आऊं तुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल को चलाने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी काबिल का माने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ऐसा ही यार चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुपे मुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहिया मुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा पुकारना चाहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे मैं झगड़ूं भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मुझसे न रूठे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल को गहरा करने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगीला साईंया चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात करले मुझसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की मुलाकात करले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोली पहली लादे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बार-बार उनको देखूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल को गहरा करने को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक साईंया मागु!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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