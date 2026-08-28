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कष्ट : क्यों समाज लीन है

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

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                            उम्र के पहले सफर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र के अंत तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज, समाज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जरूरी है व्यक्ति को समाज सेवा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठिनाइयों में साथ रहता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज मेरे लिए कष्ट नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल्याण है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम में बंधे व्यक्ति को नकारता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन का लोभी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र के इरादे भूल कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके मन के व्याधियों को त्याग कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मन का समाज है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक झूठा यह एहसास है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेरणा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवाह का अध्ययन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये अध्ययन समाज सहता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तलवार से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नौकरी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तय हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का कष्ट स्त्री व पुरुष को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग्यता को खत्म करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने प्रिय से दूर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अत्यधिक नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज के पास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मन का एहसास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खत्म कर देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तीव्र समाज।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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